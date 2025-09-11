Una refugiada ucraniana de 23 años fue asesinada a puñaladas en un tren en Carolina del Norte, Estados Unidos. Hecho ha provocado gran debate de la delincuencia en grandes ciudadades del país norteamericano.

Hechos

Imágenes de las cámaras de vigilancia del medio de transporte, muestran cómo la víctima se sienta detrás de un sujeto, este permanece quieto unos minutos y luego saca un arma blanca y la apuñala en al menos tres ocasiones. Según informó el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg, el ataque ocurrió el pasado 22 de agosto, a eso de las 10:00 p.m.

El atacante, se puso de pie y huyó del sitio.

Video de: El Mundo.

¿Quién era la víctima?

Se trata de Iryna Zarutska, quien huyó de Ucrania en 2022 con su madre y hermanos para escapar de la guerra de Rusia. Estudiaba en el Rowan-Cabarrus Community College y trabajaba en un pizzería.

Fue graduada en Kiev en Arte y Restauración. Al parecer, tenía el sueño de ser veterinaria.

Reacción de Donald Trump

“Fue brutalmente emboscada por un lunático con problemas mentales. El autor era un conocido delincuente profesional, que había sido arrestado y puesto en libertad bajo fianza sin efectivo en enero, un total de 14 veces. ¿Qué demonios hacía viajando en tren y caminando por las calles?, criminales como este necesitan estar encerrados“, dijo el presidente de los Estados Unidos, en la red social Truth Social.

Sospechoso del asesinato

Su nombre es Decarlos Brown, de 34 años. Es un habitante de la calle con extenso historial criminal.

Fue detenido horas después del hecho. Un juez ordenó que Brown sea evaluado durante 60 días en un hospital local.

Con información de: CNN y La Nación Argentina.