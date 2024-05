Este lunes 27 de mayo de 2024 quedará en la historia del tenis y del deporte mundial. Por primera vez en su gloriosa carrera, Rafael Nadal perdió en la primera ronda del torneo que lo transformó en una leyenda. El tenista español cayó en sets corridos frente a Alexander Zverev por 6-3, 7-6 (5) y 6-3, y se despidió en la primera ronda del Abierto de París.

La raqueta alemana, cuarto preclasificado del cuadro masculino en el segundo Grand Slam de la temporada, dominó el partido y se quedó con una victoria que, seguramente, no será una más en su trayectoria. “He visto jugar a Rafa durante mi infancia y jugué contra él cuando me convertí en profesional. Hoy no es mi momento, es el momento de Rafa”, dijo Zverev frente al público de la Philippe Chartier antes de dejarle la palabra al protagonista de la noche.

“Es difícil hablar para mí en este momento, no se si será mi última vez aquí, pero sí lo es, ha sido un placer para mí recibir todo el apoyo que tengo de esta cancha”, fueron las palabras con las que Nadal comenzó su discurso frente a los fanáticos que se acercaron a ver al 14° veces ganador de Roland Garros.

“Tengo que felicitar a Sascha por este gran partido y por Roma (se consagró campeón del Masters). Te deseo todo lo mejor en este torneo, después de lo que sufrió en 2022 aquí, mereces más”, agregó Rafa en relación a la lesión que sufrió el alemán durante la semifinal que los enfrentó y que luego lo alejó durante un largo tiempo del circuito ATP.

A continuación, el ganador de 22 títulos de Grand Slam no evitó referirse a su futuro en el tenis profesional. “Vengo de afrontar dos años duros por las lesiones. Solo tengo que decir que no estuve demasiado a mi nivel. Para mi es difícil saber qué va a pasar en el futuro. Es probable que no vuelva aquí a Roland Garros, pero no es seguro”, dijo.

Y luego planteó la chance de volver a competir en el mismo complejo en algunas semanas, ya que el predio de Roland Garros será la sede del tenis durante París 2024. “Mi cuerpo se siente mejor que hace dos meses. Igual en dos meses digo que es bastante, pero todavía no siento el final. Espero volver a esta pista dentro de dos meses para los Juegos Olímpicos y recibir todo este apoyo”, explicó Nadal.

“Muchas gracias a la organización del torneo, mi familia, amigos, nunca imagine de pequeño conquistar todo lo que he conquistado aquí. Las sensaciones que me hacéis sentir aquí son increíbles y muchas gracias por todo. Tengo muchas emociones en esta cancha en mi carrera. No sé qué sucederá en el futuro. Hay un gran porcentaje que no regrese, pero no puedo asegurarlo el 100%. Tal vez, en dos meses, voy a decir que ya es suficiente, pero todavía no lo siento.. Los amo desde el fondo de mi corazón”, fueron las últimas palabras de Rafa antes de tomar su bolso y recibir una enorme ovación de todos los presentes en un estadio que lo vio conquistar el polvo de ladrillo más famoso en el mundo del tenis en 14 oportunidades.