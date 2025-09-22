Son horas difíciles para la familia de niño que murió tras caer en un pozo en el sector de Pocosol, San Carlos, este domingo.

Noticias Repretel, conversó con la madre de Liam Jesús y esta dio su versión de los hechos.

Relato de la madre

El meno le habría pedido a la madre permiso para salir a jugar en la casa de un vecino.

"Me dice, 'yo quiero ir', no, le digo yo y le cerré la puerta del frente, porque yo no lo dejaba salir a jugar y costaba que yo lo vieran jugando, se puso a llorar, me dio un beso en el cachete y me dice 'mamá, por favor' y sentí feo y le dije que fuera un ratico. A los cinco minutos me llamaron que el chiquito había caído en el pozo", comentó la madre del fallecido.

Posible razón de su caída

Mientras estaba con su compañero en un patio, empezaron a brincar sobre unas tablas que habían en el lugar, dichas tablas cubrían el pozo, estas no estaban firmes, se desprendieron y el menor cayó en el agua.

Según indican, el menor que acompañaba a la víctima se encuentra muy asustado, tras la caída del niño.

Así recuerdan al menor

Lo recuerdan como un niño muy alegre y juguetón.

"Este niño era muy alegre. De hecho, yo vivo aquí al frente y donde yo salía todos los días él me saludaba, me decía, 'Oman, ¿cómo está?', y yo igual. Era un chiquito muy alegre con todos los vecinos del lugar", dijo un vecino de Liam.

Pozo

El pozo donde cayó Liam, está dentro de una propiedad y tiene un ancho de 1 metro y 30 metros de profundidad y 7 metros de agua.