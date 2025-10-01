Aunque tenía su casa en Heredia, pasaba una parte importante de su vida en la playa, rompiendo las olas junto a su tabla en compañía de su perro, o sacando del agua algún pez grande.

Vivía junto a su pareja y su perro, y sus vecinos lo vieron crecer. Entre ellos Ignacio y Roy, quienes compartieron algunas palabras sobre Kirby.

Las declaraciones de sus vecinos

“Siempre se vio un muchacho de bien, qué decirle, se veía feliz, alegre. Tenía sus retos, sus duelos, y aun así sabía cómo llevarlos”, comentó Ignacio Murillo.

“Fue una sorpresa de verdad, porque no se esperaba, él venía aquí a la pulpería a comprar. Tenía una novia que quería mucho y siempre andaba hablando de ella. Lo recordamos como un muchacho bueno, desde chiquitito que andaba jugando con los niños en el parque”, dijo Roy Murillo.

Tras su fallecimiento, las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencias y muestras de apoyo.

Su antiguo colegio y universidad también se pronunciaron al respecto.

