Donald Trump fue informado sobre el acuerdo entre Israel y Hamás para el intercambio de rehenes por prisioneros mientras ofrecía una conferencia de prensa, momento en que fue interrumpido por el secretario de Estado Marco Rubio.

El funcionario se acercó para entregarle una hoja y comentarle al oído los avances en las negociaciones, las cuales forman parte de la primera fase del plan para poner fin a la guerra en Gaza.

Según lo declarado por Trump, la liberación de los rehenes israelíes está programada para llevarse a cabo el próximo lunes, marcando un hito en el proceso de paz.