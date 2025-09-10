Escrito por: Eduardo Troconis.

El empate de Costa Rica 3-3 ante Haití este martes en el Estadio Nacional dejó un sabor amargo no solo en la afición, sino también en la prensa centroamericana. Los análisis coincidieron en cuestionar el planteamiento del técnico Miguel “Piojo” Herrera, a quien señalaron como responsable directo del bajo rendimiento mostrado en la doble fecha eliminatoria.

“Le quedó grande la eliminatoria”, “fuera Piojo” y “este empate es una derrota” fueron algunos de los comentarios más duros tras el partido. Para varios medios, la Sele mostró falta de respuesta desde el banquillo, poca claridad de juego y serios problemas en defensa, lo que encendió las alarmas en el arranque de la fase decisiva hacia el Mundial 2026.

También hubo críticas hacia el plantel en general. Varios mencionaron la autocrítica como un activo importante para una posible mejora de rendimiento.

Pese al empate agónico, la sensación general es que la Selección Nacional no logra convencer ni dentro ni fuera del país, y que el panorama rumbo a la Copa del Mundo se complica más de lo esperado.