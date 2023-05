Andrés Soto Solís

asoto@repretel.com

Por fin se definió como se jugará la última fecha del campeonato nacional, el Puntarenas FC, fue el último equipo en confirmar su sede.

La jornada empezará el sábado con juegos que no afectan el desarrollo de la tabla de posiciones.

Pérez Zeledón ante San Carlos se jugará a las 5:30 pm en el estadio Municipal de Pérez Zeledón.

El otro juego de sábado es el Saprissa contra Grecia en el Ricardo Saprissa a las 8:15 pm.

Los juegos del domingo

El Guadalupe contra Alajuelense fue el primer enredo en la programación, en un principio el juego no definía nada pero se dieron cuenta que ADG si no cumple los minutos sub 20 podría ver en riesgo su permanencia en primera división.

Por esto, Guadalupe FC vs Alajuelense se jugará este domingo a las 3 pm en el Colleya Fonseca.

Guanacasteca contra Santos se jugará a las 3 pm en tierras guanacastecas por la misma razón.

Cartaginés contra Sporting será a las 3 pm en el Fello Meza que recuperó su habilitación tras el vedo.

Además Puntarenas jugará en el Lito Pérez a puerta cerrada ante Herediano a las 3 pm.