Un bebé de 1 año y 9 meses murió la noche de este miércoles por una balacera en el sector de calle Malecu, La Inmaculada, Quepos.

¿Qué pasó?

Al parecer, ocupantes de un vehículo dispararon contra seis personas que se encontraban dentro de una vivienda.

¿Quiénes eran esas personas que se encontraban en la vivienda de la localidad de Quepos?

Tres adultos y tres menores de edad.

¿Y quiénes resultaron heridos?

Un adulto, con disparo de arma de fuego en el glúteo, la madre del bebé, con una pequeña herida en el brazo, y el niño, quien fue herido de bala en la cabeza.

El bebé fue trasladado a un centro médico, donde lo declaron sin signos vitales.

¿Qué pasó con los supuestos gatilleros que mataron al bebé?

Ingresaron a la vivienda, la revisaron y se marcharon del lugar. El vehículo en el que ellos se movilizaban fue ubicado en Parrita. El medio de transporte estaba quemado.

¿Por qué quemado?

Para destruir las evidencias que llevaran a su identificación y evitar que quede cualquier tipo rastro de droga trasladada en el carro.

El caso se encuentra en investigación.