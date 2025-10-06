El lugar donde una familia murió tras quedar atrapada por un terraplén en San Ramón muestra los severos daños estructurales, ya que el deslizamiento de tierra sepultó por completo la vivienda que habitaban.

Entre las tres víctimas fatales se encontraba una niña, lo que ha consternado a la comunidad ramonense y a las autoridades que acudieron al rescate.

Las labores de remoción de escombros se realizaron con apoyo de maquinaria pesada y equipos de emergencia, quienes trabajaron por varias horas para recuperar los cuerpos de entre los restos de la casa colapsada.