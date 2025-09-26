El asesor financiero Roberto Astua recomienda dar un recorrido inicial por la feria del agricultor para comparar precios entre puestos y así obtener la mejor oferta antes de realizar cualquier compra.

Asimismo, sugiere buscar activamente los productos de temporada, los cuales suelen tener precios más bajos y mayor frescura, según coinciden agricultores.

Por otra parte, preguntar directamente a los productores sobre el origen y calidad de sus alimentos garantiza no solo un ahorro inteligente sino también llevar lo mejor a la mesa.