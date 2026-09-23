Así podrá preparar un chifrijo que conquistará a sus seres queridos

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

El chifrijo es un plato lleno de sabor y tradición que combina arroz, frijoles y chicharrón en un solo plato, y prepararlo en casa puede conquistar a los seres queridos con una receta fácil para compartir en familia.

José Luis Azofeifa, chef de la Chicharronera Azofeifa en San Pablo de Heredia, explica qué tipo de chifrijos preparan, cómo los elaboran y cómo preparan el chicharrón doradito para un chifrijo perfecto.

El especialista detalla qué cantidad de chicharrón se le pone, qué otros ingredientes se añaden y por qué el secreto está en un buen pico de gallo, además de recomendar agregar culantro y limón para realzar el sabor de este clásico de la cocina tica.