El OIJ desarticuló una banda criminal dedicada al robo de vehículos tras ejecutar nueve allanamientos en puntos estratégicos de Heredia, Alajuela, San José y Poás, donde capturaron a 15 sospechosos vinculados a la organización.

El cabecilla, identificado como Cortés de 47 años, operaba desde el barrio Las Californias de Santo Domingo, donde sustraía automotores para luego alterar sus seriales y comercializarlos en el mercado negro.

Los agentes localizaron 16 carros robados y ₡10 millones en efectivo, los detenidos usaban el método del descuido para captar a su víctimas.