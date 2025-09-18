Terminó la primera jornada de la UEFA Champions League con seis juegos llamativos, eso sí, algunos muy disparejos.

Los resultados de la fecha de jueves

Los duelos principales fueron parejos, pero ambos tuvieron ganador. Al Barcelona se le complicó la mayor parte del partido, principalmente el inicio y el cierre, pero aun así logró sacar la victoria con un doblete de Marcus Rashford.

Rashford secures the W for Barcelona 🔒👏#UCL pic.twitter.com/n7K0dUTyS2 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 18, 2025

Manchester City marcó en dos ocasiones para opacar el regreso de Kevin De Bruyne al Etihad. Haaland y Jeremy Doku los anotadores.

Copenhague igualó 2-2 ante Leverkusen en un partidazo. Los otros tres fueron goleadas: Brugge 4-1 Mónaco, Frankfurt 5-1 Galatasaray, Sporting 4-1 Kairat Almaty.

El panorama de la Champions League

Catorce equipos consiguieron la victoria en la jornada 1, entre ellos cuatro ingleses, dos alemanes, dos españoles y la sorpresa: los dos de Bélgica.

Los más derrotados: Tres equipos españoles cayeron (todos ante clubes ingleses), varias ligas como Francia, Inglaterra, Holanda e Italia tienen dos clubes derrotados.

