Así luce la escena donde acabaron con la vida de dos personas

Una balacera acabó con la vida de dos personas en el centro de Turrialba. Según reportes, el hecho ocurrió cerca del cementerio de la localidad.

¿Qué se sabe sobre la balacera y víctimas?

Según el informe preliminar de la Cruz Roja, el reporte fue recibido a eso de las 6:33 p.m.

El reporte indica la atención de heridos por arma de fuego, que resultaron ser dos hombres adultos. A la llegada de las autoridades, se confirmó que las víctimas no tenían signos vitales.

Escena del asesinato de dos personas

Videos del corresponsal, Joaquín Salas, evidencian la escena del crimen.

También se muestra imágenes de la patrullas policiales.

De momento, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no se ha referido al suceso.