Un camión que transportaba concentrado de trigo sufrió un accidente de tránsito la mañana de este lunes en el sector de Sedeco, en Ciudad Quesada. El hecho provocó afectaciones en infraestructura y varios vehículos, sin reporte de personas heridas.

¿Qué provocó el incidente?

Versiones preliminares indican que el camión presentó una falla en el sistema de frenos. En apariencia, el conductor recostó el vehículo contra postes del tendido eléctrico y contra el edificio contiguo al Instituto Nacional de Aprendizaje para evitar consecuencias mayores.

Daños visibles en la zona

Un video grabado por un testigo muestra vehículos con golpes, postes de alumbrado dañados y afectaciones en la infraestructura del inmueble. El contenedor del camión quedó destruido y el concentrado se esparció sobre la carretera.

Tránsito con precaución

Las autoridades recomiendan circular con cuidado mientras equipos realizan la limpieza y valoran los daños. De momento, el incidente deja únicamente pérdidas materiales.