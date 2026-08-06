(EN VIVO) Así luce el plantón en defensa del Poder Judicial

Cientos de personas comenzaron a reunirse la tarde de este jueves 6 de agosto en distintos puntos del país para participar en un plantón en defensa del Poder Judicial, la independencia judicial y la división de poderes.
La principal concentración se desarrolla en la Plaza de la Democracia, en San José, a partir de las 4:00 p.m., mientras que otras manifestaciones se realizan de forma simultánea en diferentes cantones del país.
Los organizadores convocaron a la ciudadanía a participar en los siguientes lugares:
De manera paralela, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) organizó una caminata que inició en la Fuente de la Hispanidad, en Montes de Oca, y concluirá en la Plaza de la Democracia, donde se espera la mayor concentración de manifestantes.
Los organizadores aseguran que la manifestación responde a los recortes presupuestarios aplicados al Poder Judicial para los años 2026 y 2027.
Según indican, estas reducciones afectarían la capacidad de la institución para enfrentar la criminalidad y garantizar el acceso a la justicia.
Además, otros colectivos participan para expresar su rechazo a políticas implementadas durante el gobierno de Rodrigo Chaves y que, según afirman, se han mantenido en la administración de Laura Fernández.
Las concentraciones avanzan durante la tarde de este jueves y se espera la participación de ciudadanos, organizaciones sociales y distintos sectores en varios puntos del país.
Esta información se actualizará conforme se desarrollen las actividades.