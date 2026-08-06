(EN VIVO) Así luce el plantón en defensa del Poder Judicial

Cientos de personas comenzaron a reunirse la tarde de este jueves 6 de agosto en distintos puntos del país para participar en un plantón en defensa del Poder Judicial, la independencia judicial y la división de poderes.

La principal concentración se desarrolla en la Plaza de la Democracia, en San José, a partir de las 4:00 p.m., mientras que otras manifestaciones se realizan de forma simultánea en diferentes cantones del país.

Estos son los puntos donde se realizan las manifestaciones

Los organizadores convocaron a la ciudadanía a participar en los siguientes lugares:

San José: Plaza de la Democracia.

Plaza de la Democracia. Atenas, Nicoya, San Carlos y Turrialba: frente a los Tribunales de Justicia.

frente a los Tribunales de Justicia. Talamanca: frente a los Tribunales de Justicia.

frente a los Tribunales de Justicia. Cartago, Guápiles, Pérez Zeledón y San Ramón: Tribunales de Justicia.

Tribunales de Justicia. Liberia: Parque Mario Cañas Ruiz.

Parque Mario Cañas Ruiz. Limón y San Marcos de Tarrazú: instalaciones del Poder Judicial.

instalaciones del Poder Judicial. Palmares: Juzgado Contravencional.

Juzgado Contravencional. Puntarenas: explanada de los Tribunales de Justicia.

San Pedro / San José

Cartago

Plaza de la Democracia

Plaza de la Democracia 2

Turrialba

Pérez Zeledón

Pérez Zeledón / Cortesía José Luis Orozco Pérez

San Carlos

Quepos

Quepos / Plantón

SIGA LA TRANSMISIÓN EN VIVO ACÁ

Conare realiza caminata hacia la Plaza de la Democracia

De manera paralela, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) organizó una caminata que inició en la Fuente de la Hispanidad, en Montes de Oca, y concluirá en la Plaza de la Democracia, donde se espera la mayor concentración de manifestantes.

¿Por qué se realiza el plantón?

Los organizadores aseguran que la manifestación responde a los recortes presupuestarios aplicados al Poder Judicial para los años 2026 y 2027.

Según indican, estas reducciones afectarían la capacidad de la institución para enfrentar la criminalidad y garantizar el acceso a la justicia.

Además, otros colectivos participan para expresar su rechazo a políticas implementadas durante el gobierno de Rodrigo Chaves y que, según afirman, se han mantenido en la administración de Laura Fernández.

La cobertura continúa en desarrollo

Las concentraciones avanzan durante la tarde de este jueves y se espera la participación de ciudadanos, organizaciones sociales y distintos sectores en varios puntos del país.

Esta información se actualizará conforme se desarrollen las actividades.