Por medio de un comunicado de prensa, Mauricio Hoyos, biólogo mexicano que sufrió mordedura de tiburón en la Isla de Coco, se refirió a la emergencia de la cual fue protagonista hace unas semanas.

¿Cuál es su estado?

Hoyos se encuentra en proceso de recuperación y envía un mensaje de gratitud para todas las personas que le ayudaron cuando sufrió la mordedura.

¿Qué dijo?

“Hoy quiero dar gracias a la vida, a Costa Rica y a todas las manos solidarias que hicieron posible que yo esté aquí, recuperándome y con la esperanza intacta. Pronto regresaré a México para reunirme con mi familia y continuar con mi proceso de recuperación, antes de volver a mis labores científicas con la Coalición One Ocean Worldwide”, expresó el Dr. Hoyos.

Así luce el biólogo

¿Qué pasará ahora con el biólogo?

Viajará mañana a la Ciudad de México, para continuar la recuperación junto a su familia. Será acompañado de una enfermera que velará por su bienestar durante el trayecto.