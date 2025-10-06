Escrito por: Eduardo Troconis

La Sele enfrentará en los próximos días dos partidos que serán fundamentales para decidir su futuro en la clasificatoria al Mundial 2026. Primero, ante Honduras el 9 de octubre en condición de visita y, posteriormente, ante Nicaragua el 13 del mismo mes en el Estadio Nacional.

Con estos partidos entre ceja y ceja, la convocatoria de Miguel Herrera está plagada de legionarios, quienes recientemente tuvieron actividad con sus clubes y llegan en diferentes contextos, varios de ellos positivos y otros negativos.

Así llegan los legionarios

Keylor Navas : llega tras 3 derrotas consecutivas con Pumas, la última, este domingo ante Guadalajara.

: llega tras 3 derrotas consecutivas con Pumas, la última, este domingo ante Guadalajara. Juan Pablo vargas: Su último partido fue el 27 de octubre en la derrota 2-0 de Millonarios ante Atlético Nacional. Ese día disputó los 90’.

Su último partido fue el 27 de octubre en la derrota 2-0 de Millonarios ante Atlético Nacional. Ese día disputó los 90’. Jeyland Mitchell: Debutó el jueves con el Sturm Graz en Europa League y el domingo tuvo minutos en la victoria de su equipo 2-0 ante Altach.

Debutó el jueves con el Sturm Graz en Europa League y el domingo tuvo minutos en la victoria de su equipo 2-0 ante Altach. Julio Cascante: Se quedó en el banco de suplentes en la derrota de su equipo 3-1 ante St. Louis City por MLS el pasado sábado.

Se quedó en el banco de suplentes en la derrota de su equipo 3-1 ante St. Louis City por MLS el pasado sábado. Francisco Calvo: Jugó el 26 de octubre en la victoria de su equipo 3-1 ante Damac por la Saudi Pro League.

Jugó el 26 de octubre en la victoria de su equipo 3-1 ante Damac por la Saudi Pro League. Carlos Mora: Entró de cambio en la derrota de la U Craiova ante FCSB 0-1 este domingo.

Entró de cambio en la derrota de la U Craiova ante FCSB 0-1 este domingo. Orlando Galo: Anotó en la victoria de su equipo 3-0 en la Virsliga de Letonia el pasado viernes.

Anotó en la victoria de su equipo 3-0 en la Virsliga de Letonia el pasado viernes. Josimar Alcocer: Jugó 71’ en la victoria de su equipo 2-0 este domingo en la Belgiam Pro League.

Jugó 71’ en la victoria de su equipo 2-0 este domingo en la Belgiam Pro League. Andy Rojas: Anotó doblete este domingo ante Toronto FC II.

Anotó doblete este domingo ante Toronto FC II. Manfred Ugalde: Disputó los 90’ en la derrota de su equipo ante el CSKA de Moscú 3-2 este domingo.

Disputó los 90’ en la derrota de su equipo ante el CSKA de Moscú 3-2 este domingo. Alonso Martínez: Jugó 59’ en la derrota de su equipo ante Philadelphia el sábado por MLS.

Jugó 59’ en la derrota de su equipo ante Philadelphia el sábado por MLS. Álvaro Zamora: tuvo minutos en el empate de su equipo 2-2 el pasado viernes.

Varios de estos jugadores serán piezas claves para miguel Herrera en estos partidos clave de cara al futuro próximo de La Sele.