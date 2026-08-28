Así funcionarán centros médicos por feriado del 31 de agosto

Con motivo del feriado del 31 de agosto, las áreas de salud del país, incluyendo clínicas y Ebais, brindarán únicamente el servicio de urgencias durante esa jornada.

En algunos establecimientos se mantendrá la regularidad en los servicios de farmacia y laboratorio, mientras que el resto de los servicios permanecerán cerrados.

Para el fin de semana largo, el Hospital San Juan de Dios, como parte de la red hospitalaria, estableció un plan de contingencia especial para atender cualquier eventualidad.

“Todos los servicios tienen que trabajar, pero con el personal reducido para la atención de los pacientes hospitalizados y los pacientes que se atienden en emergencia”, declaró María Eugenía Villalta, directora del Hospital San Juan de Dios.