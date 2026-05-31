Los desesperados gritos de una mujer quedaron registrados en una cámara de seguridad cuando dos sujetos ingresaron a su vivienda con aparentes intenciones de asaltarla.

El hecho ocurrió en Buenos Aires de Puntarenas y fue captado por un sistema de videovigilancia instalado en la propiedad.

Intentaron someter a la víctima

Según la información preliminar, dos hombres que viajaban en motocicleta llegaron hasta la vivienda y entraron al inmueble aprovechando que la mujer se encontraba completamente sola.

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Una vez dentro, los sospechosos habrían intentado amarrarla para cometer el asalto. Sin embargo, la víctima comenzó a gritar desesperadamente en busca de ayuda.

Los vecinos acudieron tras escuchar los gritos

Según la información oreliminar, los llamados de auxilio alertaron a varios vecinos de la zona, quienes se acercaron a la vivienda para averiguar qué estaba ocurriendo.

Al percatarse de que varias personas llegaban al lugar, los sujetos abandonaron el inmueble y huyeron a bordo de la motocicleta en la que habían llegado.

Escena quedó grabada

La cámara de seguridad registró parte del incidente, incluyendo los gritos de terror de la mujer durante los momentos de mayor tensión.

Las autoridades investigan el caso para identificar a los responsables y determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el intento de asalto.