Escrito por: Eduardo Troconis

La Sele se prepara para enfrentar a Honduras este jueves a las 8:00 p.m. hora costarricense, en una nueva edición de este clásico centroamericano. Para revivir la historia, recordamos la única victoria tica en suelo catracho por eliminatorias mundialistas, ocurrida hace más de dos décadas.

¿Cuándo fue?

Fue el 1 de junio de 2001, en el Estadio Tiburcio Carías Andino de Tegucigalpa, ante 38 mil aficionados hondureños y con Alexandre Guimarães al mando del conjunto costarricense. El duelo formaba parte del hexagonal final de la Concacaf rumbo al Mundial de Corea-Japón 2002, con arbitraje del colombiano Óscar Julián Ruiz Acosta.

¿Cómo fue el partido?

Muy temprano en el encuentro, al minuto 9, Paulo César Wanchope abrió el marcador con un potente remate que venció al guardameta Milton “Chocolate” Flores y solo cuatro minutos después, una gran jugada colectiva terminó con la definición de Rolando Fonseca, quien puso el 0-2 en menos de un cuarto de hora, silenciando el estadio capitalino.

Honduras reaccionó rápido: al minuto 25, Amado Guevara descontó de penal, y al 38’, el propio Guevara volvió a aparecer dentro del área para marcar el 2-2 con el que finalizó la primera parte.

En el complemento, el partido fue intenso y parejo. Sin embargo, a siete minutos del final, al minuto 83, Mauricio Solís firmó un verdadero golazo desde fuera del área para sellar el 2-3 definitivo.



Ese tanto histórico le dio a Costa Rica su única victoria oficial en Tegucigalpa por eliminatorias mundialistas.

Ahora, en el presente, Costa Rica tiene una cita con la historia: conseguir su segunda victoria en suelo hondureño