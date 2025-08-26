El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se topó esta mañana con una de las escenas más trágicas de los últimos meses en el barrio El Cocal, en Quepos. Tras un ataque atribuido a supuestos sicarios y el incendio de una vivienda, los agentes localizaron tres cuerpos sin vida, entre ellos el de una adolescente de 16 años.

En el interior de la casa calcinada hallaron a la joven y a un hombre adulto, ambos con heridas de bala. A pocos metros del inmueble, apareció otra víctima mortal con múltiples impactos de arma de fuego. Además, una cuarta persona resultó gravemente herida y fue trasladada de urgencia a un centro médico.

De manera preliminar, se presume que las víctimas serían originarias de Guadalupe.

El caso continúa bajo investigación, mientras la comunidad permanece conmocionada por lo ocurrido.