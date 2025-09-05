Escrito por: Eduardo Troconis.

El Estadio Monumental fue testigo de una noche histórica: Lionel Messi disputó su último partido oficial con la Selección Argentina en condición de local. El capitán de la Albiceleste brilló una vez más y comandó la victoria 3-0 sobre Venezuela con un doblete. El astro no será convocado para la última fecha frente a Ecuador y todo apunta a que el Mundial 2026 marcará su despedida definitiva.

Messi se despidió con una actuación estelar. Anotó un doblete a los minutos 39 y 80, mientras que Lautaro Martínez completó la goleada al 76. El público argentino acompañó con ovaciones cada toque del 10, en un ambiente cargado de nostalgia y emoción por lo que significa el cierre de un ciclo irrepetible.

La decisión de no convocar al rosarino para el duelo del próximo martes (confirmado por su entrenador, Lionel Scaloni), frente a Ecuador, convierte este encuentro en el último capítulo de Messi como local en eliminatorias. Tras ello, solo quedará la Finalissima (aún por confirmar) y la cita mundialista de 2026, donde todo indica que una de las mayores figuras de la historia del fútbol argentino pondrá punto final a su trayectoria con la selección.

Con este triunfo, Argentina reafirma su condición de favorita en Sudamérica, pero la noche quedará marcada por el adiós de un ídolo que cambió la historia de la Albiceleste y que, desde ahora, empieza a despedirse de las canchas con su camiseta nacional.