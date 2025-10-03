Escrito por: Eduardo Troconis

Un operativo militar ordenado por el presidente Donald Trump dejó cuatro personas muertas este viernes frente a las costas de Venezuela. El ataque se enmarca dentro del “conflicto armado no internacional” contra los cárteles de la droga en América Latina, según informó el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y según recogió Infobae.

De acuerdo con el Pentágono, una embarcación rápida sospechosa de transportar drogas ilegales fue interceptada en aguas internacionales. Tras la orden presidencial, fuerzas estadounidenses ejecutaron un “ataque cinético letal” que destruyó la nave y provocó la muerte de cuatro tripulantes, calificados por Washington como “narcoterroristas”.

Estados Unidos en “conflicto armado” contra cárteles

Este ataque ocurre horas después de que Trump anunciara que los cárteles de la droga son considerados “combatientes ilegales”, lo que habilita el uso de fuerza militar bajo el argumento de un conflicto armado no internacional.

Según Associated Press, este último operativo eleva a cuatro las embarcaciones destruidas en las últimas semanas, con un saldo de al menos 21 personas muertas.

Embarcaciones destruidas : 4

: 4 Muertos confirmados : 21

: 21 Presencia militar: 8 buques de guerra y más de 5.000 efectivos en el Caribe

Respuesta de Venezuela

El régimen de Nicolás Maduro rechazó de en reiteradas ocasiones las acusaciones de narcotráfico, calificando el despliegue estadounidense en el Caribe como una “amenaza militar”.