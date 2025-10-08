La caravana del presidente ecuatoriano Daniel Noboa fue atacada con piedras y disparos mientras se dirigía a un evento oficial, en un hecho calificado por el gobierno como intento de asesinato. La comitiva fue sorprendida por un grupo de personas que bloqueó el paso y lanzó objetos contundentes.

Cinco sospechosos fueron detenidos tras el incidente, y el gobierno presentó una denuncia formal por tentativa de asesinato.

El ataque ocurrió en un contexto de creciente violencia e inestabilidad en el país. Las autoridades ecuatorianas reforzaron la seguridad del mandatario y abrieron una investigación exhaustiva para determinar los responsables y las motivaciones detrás del atentado.