Los terroristas de Hamás liberaron a los primeros 20 rehenes israelíes vivos tras más de dos años de estar secuestrados en la Franja de Gaza, en un acto que fue documentado en video.

El Comité Internacional de la Cruz Roja fue el encargado de recibir a los liberados y trasladarlos de manera segura al ejército hebreo, como parte de un acuerdo alcanzado.

Ahora, las autoridades sanitarias de Israel evaluarán su condición física y psicológica antes de que se reúnan con sus familias, tras 738 días de cautiverio y tortura, luego del brutal ataque del 7 de octubre de 2023.