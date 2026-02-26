¡Atención! Así se prevé que estará el clima el próximo mes

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

El país ya no estará bajo la influencia del empuje frío #17. A partir de este jueves, el fenómeno se retira del territorio nacional, marcando el fin de varios días caracterizados por bajas temperaturas, fuertes vientos y abundante nubosidad.

Según el Instituto Meteorológico Nacional, esta salida dará paso a condiciones más estables en la mayor parte del país, con un aumento progresivo de las temperaturas y una disminución significativa de las lluvias, especialmente en la región del Caribe.

Menos lluvias en el Caribe y más calor en el Valle Central

La provincia de Limón, una de las más impactadas por el fenómeno, registrará una reducción considerable en las precipitaciones. En el Valle Central también se espera un incremento en las temperaturas, acompañado de un ambiente más seco.

El cambio responde a que los vientos del norte, asociados a masas de aire frío, ceden su influencia y dan paso a los vientos alisios provenientes del mar Caribe, que son más cálidos. Esto favorecerá un mayor calentamiento durante las mañanas y una disminución en la sensación térmica fría que predominó en los últimos días.

Pacífico Norte y Central sentirán más el aumento

Las condiciones cálidas serán más marcadas en la vertiente del Pacífico, particularmente en el Pacífico Norte y el Pacífico Central, donde se prevé un aumento de las temperaturas diurnas durante este mes.

En el Pacífico Sur podrían presentarse algunos chubascos aislados con tormenta eléctrica, mientras que en el Pacífico Central serían menos frecuentes.

Polvo del Sahara podría reforzar el clima estable

El IMN también advierte sobre la posible incursión de polvo proveniente del desierto del Sahara en las próximas semanas. Este fenómeno podría contribuir a una mayor disminución de la humedad y reforzar el incremento en las temperaturas, manteniendo un patrón más seco y estable en gran parte del territorio nacional.

¿Cómo estará el clima el próximo mes?

Aunque no se descarta el ingreso de nuevos empujes fríos durante marzo y abril, los expertos señalan que serían menos frecuentes y de menor intensidad. La temporada más fuerte de estos fenómenos se concentra entre diciembre y febrero, por lo que cualquier evento posterior tendría un impacto más leve en comparación con los registrados en meses anteriores.

Con este panorama, Costa Rica entra en una etapa de mayor estabilidad atmosférica y temperaturas en ascenso, dejando atrás varios días de ambiente frío y lluvioso.

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