La Jornada 17 del Campeonato Nacional se dio entre el martes y miércoles de esta semana.

Alajuelense se mantiene líder con 32 puntos, a pesar de la derrota ante el Deportivo Saprissa en el Clásico 377 de la historia.

Cartaginés es segundo en la tabla con 28 puntos en este Campeonato.

Los Brumosos derrotaron a Grecia 4 por 0 el pasado martes en el Fello Meza.

En este juego el cubano, Marcel Hernández, se consagró como el extranjero con más goles en la historia del fútbol nacional.

El tercer lugar, San Carlos con 27 puntos.

El Club Sport Herediano, logró colarse en la zona de clasificación al ganar 0 por 2 al Sporting FC.

Los Florenses están en el cuarto lugar con 26 unidades.

En la Jornada 18 del Campeonato se efectuarán los juegos entre Santos vs. Guadalupe FC, Herediano vs. Cartaginés, San Carlos vs. Grecia, Alajuelense vs. Jicaral, Sporting FC vs. Guanacasteca y Saprissa vs. Pérez Zeledón.