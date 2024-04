La relación con Marcel Hernández y el Cartaginés está rota, el cubano fue excluido del partido y Mario García señaló que es una decisión pensando en el futuro del club.

Leonardo Vargas, hijo, gerente general del Cartaginés, atendió a Deportes Repretel y señaló que luego del partido contra Saprissa le dieron la libertad al mexicano de tomar las decisiones que quisiera con la plantilla, entre ellos dejar por fuera de la convocatoria a Marcel Hernández.

“Después del partido contra Saprissa tuvimos una conversación con Mario de lo que estaba sucediendo, le dijimos a él que cualquier situación con algún jugador, tomara la decisión y creo que es parte de las decisiones que Mario tiene que tomar como cabeza del equipo”.

Las actitudes del cubano están dejando mucho de que analizar en el club brumoso, este lunes el jugador decidió publicar una historia donde se veía que sus compañeros: Jossimar Pemberton, Jossimar Mendez y Kenneth Cerdas a quienes etiquetó, mostrando que no estarían en el juego contra Grecia, a horas de que empezara el partido.

“Hacer una publicación en sus redes sociales antes de un partido tan importante para el equipo, es una falta de respeto para el entrenador, para el planteamiento, 5 horas antes de un partido hacer una publicación de esas, habla un poco de las situaciones que Mario nos mencionó, es una falta de compañerismo y también hacia la institución, es algo que me pareció en son de burla, son parte de las cosas que tal vez Mario y nosotros analizamos, la afición tal vez no lo sabe y no lo entiende, hay que tomar decisiones y para eso estamos nosotros”.

Marcel Hernández tendría los minutos contados en el equipo brumoso.

Por su parte el presidente brumoso, Leonardo Vargas, señaló que lo que hizo hoy Hernández en sus redes sociales es una falta de profesionalismo.

“Piensan que así actúan bien, es falta de profesionalismo, hay contratos que los amparan y tocará lidiar con todo esto hasta que se acabe, es falta de respeto, pero como le digo, quisiera hacer ya muchas cosas y económicamente no puedo hacer muchas cosas y tengo que ir despacio”.

Para Vargas con o sin Marcel la racha de Cartaginés es lo que más le preocupa.

“Lo de Marcel hoy, no es tan importante, venimos a jugar el noveno partido con una racha super negativa y terminamos perdiendo, hoy no estuvo él, pero en otros partidos han estado y no hemos salido avante”.

Por último dejó entre ver que no solo Marcel estaría con las horas contadas en el Cartaginés.

“El fútbol tiene la complicidad de los contratos y ampara mucho a los jugadores, y los clubes deberíamos juntarnos y actuar diferente, para tener un poco más de fuerza cuando pasan situaciones con algunos jugadores, no hablo de Marcel, estoy hablando de muchos jugadores que se amparan en el contrato para actuar de esta manera”.