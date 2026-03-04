Así está la escena tras violento atropello a bebé y dos adultos en Guanacaste

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Hace pocos minutos, la Cruz Roja Costarricense informó sobre un violento accidente en el sector de Santa Cruz de Guanacaste.
El conductor de un vehículo perdió el control y terminó atropellando a tres personas que estaban esperando el autobús en una parada, entre ellos un bebé de meses.
Noticias Repretel tuvo acceso a imágenes de cómo está la escena del accidente tras el hecho, en donde se observa totalmente destrozada la estructura, y el vehículo con daños visibles.
Un hombre adulto se tuvo que atender en condición crítica hacia un centro médico, mientras que una mujer adulta y el bebé en condición urgente.