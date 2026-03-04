Así está la escena tras violento atropello a bebé y dos adultos en Guanacaste

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

Hace pocos minutos, la Cruz Roja Costarricense informó sobre un violento accidente en el sector de Santa Cruz de Guanacaste.

El conductor de un vehículo perdió el control y terminó atropellando a tres personas que estaban esperando el autobús en una parada, entre ellos un bebé de meses.

Noticias Repretel tuvo acceso a imágenes de cómo está la escena del accidente tras el hecho, en donde se observa totalmente destrozada la estructura, y el vehículo con daños visibles.

Un hombre adulto se tuvo que atender en condición crítica hacia un centro médico, mientras que una mujer adulta y el bebé en condición urgente.