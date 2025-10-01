Kevin, un joven de 27 años egresado del Colegio Lincoln y la Universidad de Costa Rica, fue hallado muerto este miércoles en la madrugada en Hatillo 8, tras desaparecer el pasado domingo 28 de septiembre en Sabanilla.

¿Que sucedió?

Su vehiculo desaparecido, fue allado gracias a una denuncia anónima al OIJ en Túrrucares el pasado martes 29 de septiembre.

Sin embargo, más allá de su trágico final, su cuenta de Instagram @Billytheraptor se convirtió en un testimonio de la pasión y alegría que le provocaba su Ford Raptor, vehículo que lo acompañó en muchas de sus aventuras.

Un carro lleno de recuerdos

Kevin compró su Ford Raptor el 25 de abril de 2023 y desde ese día comenzó a documentar cada momento con su vehículo en Instagram. Videos de su primera salida de la agencia, su emoción al conducirlo y detalles como el cambio de llantas mostraban la conexión especial que tenía con “Billy”, como él cariñosamente llamaba a su carro.

Billy como compañero de vida

Kevin muestra en la cuenta de Instagram de su auto, que su Raptor no era solo un medio de transporte; era un compañero en sus aventuras y pasatiempos, incluyendo su amor por el surf.

Aunque la historia de Kevin terminó de manera trágica, su cuenta @Billytheraptor sigue siendo un testimonio de su entusiasmo y cariño por su vehículo que lo acompaño hasta el último día de su vida.