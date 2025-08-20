El extraditable Celso Gamboa cumple su reclusión en una de las celdas más estrictas y vigiladas del sistema penitenciario La Reforma, conocida como la “Hummer”, por su parecido con un vehículo blindado debido a los refuerzos metálicos que la rodean.

Se trata de un espacio diminuto de apenas nueve metros cuadrados, comparable al tamaño de una oficina pequeña o un cubículo cerrado. Dentro solo hay una cama de cemento con colchón y un baño. El reo puede salir al patio una hora al día, siempre bajo estricta vigilancia.

Según el Ministerio de Justicia y Paz, este tipo de celdas tiene un monitoreo permanente, con hasta 15 inspecciones diarias.

El objetivo es garantizar un control absoluto de quienes son ubicados en este régimen especial, reservado para perfiles de alto riesgo o privados de libertad que no conviven con otros por razones de seguridad.

Gamboa se mantiene aislado del resto de los reos, entre los que figuran conocidos líderes criminales como Macho Coca, Norman Amador, Edgar Marcia y miembros de “Los Diablos” de Pavas, entre otros.

Aunque el propio extraditable describió la Hummer como un “espacio de castigo extremo”, asegura que prefiere no ser trasladado. Por ahora, seguirá en La Reforma a la espera de que se resuelva la solicitud de extradición presentada por la DEA de Estados Unidos.