Estamos a 1 mes y 11 días para que Costa Rica juegue ante Nueva Zelanda en Catar por el repechaje para ir al mundial.

La Sele tendrá un rival de Oceanía y además jugará en tierras cataríes a las 12 medio día hora de nuestro país.

El repechaje en terreno neutral es algo que La Sele nunca ha enfrentado y esta vez nos tocará en el estadio Ahmad bin Ali.

Este estadio está al borde del desierto de Rayán, fue construido en el 2003 y fue renovado para el mundial del 2022.

Albergará 6 juegos de la copa del mundo, además de los repechajes que se efectuarán a mediados de junio.

A La Sele le esperará una temperatura de 32 a 39 grados Celsius en este importante repechaje.

En este video se puede ver por dentro las instalaciones del espectacular escenario donde jugará la tricolor.

Su capacidad es para 44 mil aficionados y su diseño está inspirado en la historia de Catar, su nombre se lo debe al Ahmad bin Ali Al Thani -el Emir de Qatar de 1960 a 1972.

Tiene la forma de una jaima del desierto, tienda de acampar que utilizaban sus ancestros en el Medio Oriente.

En su fachada lleva, además, un diseño bastante atractivo, ondulado como las dunas y resplandeciente.

La luminosidad en las noches es impresionante y todo ello compone elementos esenciales en Qatar como la importancia de la familia, la belleza del desierto, la flora y fauna nativa, y el comercio local e internacional.

De ganar el repechaje, Costa Rica tendrá que volver a jugar en este estadio ante la selección de Japón.

Este estadio tendrá los siguientes partidos del mundial: Estados Unidos vs Ganador de Repechaje, Bélgica vs Canadá, Ganador de Repechaje vs Irán, Japón vs Costa Rica o Nueva Zelanda, Inglaterra vs Ganador de Repechaje, Croacia vs Bélgica y un juego de los octavos de final.

Una curiosidad es que este estadio antes de su renovación tenía una capacidad de 21 mil aficionados, ahora son 44 mil, para después del mundial su capacidad regresará a los 21 mil asientos.

¿Qué pasará con los asientos?

Los asientos restantes serán donados a proyectos enfocados en el fútbol en el extranjero.