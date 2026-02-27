Así es el escondite donde fue abatido El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Un equipo de televisión española logró ingresar al lugar donde fue abatido el Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, y encontró un escenario desolador que evidencia la magnitud del enfrentamiento.

Los primeros disparos se escucharon de madrugada y se prolongaron durante siete horas, tiempo en el que el capo no dejó de huir protegido por varios cinturones de seguridad con centenares de sicarios fuertemente armados.

En el recorrido, los periodistas observaron vainas de cartucho esparcidas, casas de sicarios abiertas con ventanas rotas, impactos de bala y proyectiles en el suelo, además de rastros de sangre en un vehículo 4×4 que habría sido utilizado para trasladar heridos.