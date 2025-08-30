Un violento crimen estremeció a los vecinos de Barrio El Carmen de Nicoya la noche de este viernes, cuando una mujer de 43 años, identificada de apellido Peralta, fue encontrada sin vida dentro de su casa.

Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hallazgo se dio pasadas las 11:40 p.m., luego de que un testigo llegara hasta la delegación local para pedir ayuda, tras escuchar gritos de auxilio en una vivienda cercana.

Un agente del OIJ acompañó al testigo hasta la casa señalada. Al ingresar, encontraron a la víctima con múltiples heridas de arma blanca en el pecho, cuello, brazos y hombros. Pese a la llegada de oficiales de la Fuerza Pública y paramédicos de la Cruz Roja, la mujer ya no presentaba signos de vida.

Minutos más tarde, otro vecino alertó sobre el posible paradero del sospechoso. La policía lo ubicó en una vivienda cercana, con las manos ensangrentadas. El hombre, de apellido Sánchez y 49 años, fue detenido a las 12:17 a.m. y quedó a la orden del Ministerio Público.

El caso continúa en investigación mientras las autoridades judiciales determinan la situación legal del sospechoso.