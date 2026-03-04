La Sección de Crimen Organizado junto al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Bribri, realizaron esta mañana una serie de allanamientos en Limón con el objetivo de intervenir una banda ligada al tráfico de drogas, amenazas agravadas y accionamiento de armas de fuego. Entre las personas detenidas, está una mujer en silla de ruedas.

Capturas de los sospechosos por aparente venta de droga

Hasta el momento se registra la detención de cinco personas. Se trata de tres hombres, una mujer y un menor de 15 años.

Falta una persona por detener como objetivo de la operación, pero este no se ubicó al ingreso de los agentes a su vivienda.

Mujer en silla de ruedas

Una mujer con el alias de “Raquelita” fue detenida esta mañana en los allanamientos. Ella tiene un impedimento físico, por lo que debe movilizarse en silla de ruedas. Aún así, según la investigación, esto no le impedía comercializar drogas junto a su esposo, quien también fue detenido en los allanamientos.

Identificación de los detenidos

Masculinos

Gamboa, 49 años.

Bent, 24 años.

Serrato, 33 años.

Menor de edad.

Femenina

Villalobos, de 25 años.