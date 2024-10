La televisión en vivo siempre está llena de sorpresas, y lo que ocurrió en un programa en México dejó a muchos atónitos.

El periodista Gustavo Macalpin, reconocido presentador del programa Ciudadano 2.0 en Canal 66 de Mexicali, Baja California, recibió una visita inesperada en plena transmisión en vivo.

Al finalizar el último bloque de programa, ingresó al set el director del medio, quien le informó sobre su despido.

“Licenciado, buenas noches. Me imagino que viene a confirmarle al doctor… lo de…”, comenzó Macalpin, pero fue interrumpido por el director, quien le comunicó que ese era su último día en la empresa.

“Vengo a agradecerte estos seis años y el intenso trabajo que has realizado. Se ha cumplido un ciclo y has hecho un trabajo extraordinario… Agradezco sobre todo tu dedicación. Has sido un hombre comprometido con tus proyectos. Todo tiene un ciclo en la vida, y ha llegado el tuyo; este es tu último día”, declaró el director.

Despiden en vivo al conductor de un noticiero mexicano. pic.twitter.com/yNVz8JGGkN — Fran Casaretto (@Fran_Casaretto_) October 9, 2024

La reacción del periodista fue de asombro ante la inesperada noticia, después del suceso, Gustavo compartió a través de sus redes sociales un video corto en el que claramente se mostró molesto, pero también agradecido por su trayectoria en el canal.