Un desayuno típico se convierte en el mejor regalo para mamá, gracias al catering Sabores and Grill de Turrialba, que presentó un menú cargado de energía con pinto, huevos rancherós, chorizo y maduros.

Juan Carlos Quirós, chef a cargo, reveló que el secreto está en la salsa de tomate natural con un toque de picante ajustable, técnica aprendida de generaciones anteriores.

Este banquete no solo satisface el paladar, sino que rinde homenaje a la tradición costarricense de compartir alimentos nutritivos en familia.