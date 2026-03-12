En diciembre de 2025, durante una reunión en El Salvador, los presidentes Nayib Bukele y Rodrigo Chaves firmaron una iniciativa que contempla compartir información para coordinar operaciones de seguridad conjuntas y desmantelar redes criminales.

Bukele destacó entonces que la alianza estaba abierta para gobiernos que compartan esta visión y quieran acabar con la criminalidad internacional que azota Latinoamérica.

Lo que inició como un acuerdo bilateral se transformó en una estrategia regional cuando Donald Trump convocó a más de una decena de países.