Los delitos contra la propiedad siguen siendo una de las principales preocupaciones en la zona de Escazú. Esta vez, una alerta vecinal permitió a la Policía Municipal ubicar a un sospechoso cuando intentaba ingresar a una vivienda desocupada.

Según relató el oficial José Rodolfo Ibarra, la intervención evitó el robo, pero evidenció un problema recurrente:

“El oficial tiene que escalar al techo de una vivienda, logra ubicar al sujeto; efectivamente ya había levantado unas latas. La casa estaba sola porque estaba en alquiler. Solo con un pequeño detalle: no hay denuncia. Si no hay denuncia en este país, no hay delito, había que dejarlo en libertad”, explicó Ibarra.