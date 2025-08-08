Un partido disputado y con un resultado positivo, así fue el juego para Alajuelense en su visita al Managua por la Copa Centroamericana.

Óscar el ‘Macho’ Ramírez analizó el partido, y dejó en claro que no existen más esos partidos fáciles ante los rivales del área.

“Sí, de alguna manera, un primer tiempo difícil, lo teníamos planeado de otra manera. Hay que resaltar la parte del Managua, ya los partidos fáciles, eso se terminó hace rato”.

Además, destacó la actitud y el juego del equipo para afrontar la segunda mitad del partido, a la que llegaban con ventaja de 0-1

“Lo que hay que resaltar es la manera de recuperarse del equipo para el segundo tiempo, fue un partido más controlado, más manejado, tanto en defensa como en ofensiva, y luego se dio el cierre del marcador con una bonita jugada”, afirmó Ramírez.

Óscar manifestó que el calendario para los clubes ticos será complejo, y asegura que es necesario saber manejar la carga de trabajo de algunos futbolistas.