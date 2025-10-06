Tras las fuertes lluvias que afectaron la zona, Chacarita de Puntarenas amanece con 351 personas que debieron ser trasladadas a albergues debido a las severas inundaciones registradas, lo que ha generado una compleja situación para los habitantes de esta comunidad costera.

Las autoridades de emergencia se encuentran realizando labores de evaluación y asistencia en la zona, ya que las condiciones climáticas han provocado el desbordamiento de ríos y quebradas.

Esta situación ha obligado a las familias a abandonar sus viviendas de manera preventiva para resguardar su integridad física ante la crecida de las aguas.