Una masa de aire seco cargada con polvo del Sahara afectará a Costa Rica este fin de semana, reduciendo significativamente las lluvias especialmente en el Valle Central y la región Pacífica, según advierte el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

El meteorólogo Paolo Solano explicó que aunque podrían presentarse lluvias muy localizadas en zonas costeras durante las tardes.

Esta condición, que se extenderá hasta el domingo, empeorará la calidad del aire con partículas peligrosas para grupos vulnerables.