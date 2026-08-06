Hombre que asfixió a su pareja tenía orden de captura por violación

Un hombre de 34 años, sospechoso de acabar con la vida de su pareja sentimental, ya tenía una orden de captura vigente por el delito de violación.

El caso ocurrió la tarde de este miércoles en Pijije de Bagaces, Guanacaste, donde encontraron a Meily Iveth Meza Ibarra, de 35 años, sin vida dentro de su vivienda.

Habrían asfixiado a la mujer dentro de su casa

De acuerdo con la información preliminar del OIJ, la pareja habría tenido una discusión dentro de la vivienda y, en medio del altercado, el hombre presuntamente atacó a Meza Ibarra y la habría asfixiado con sus manos.

Le puede interesar: Futbolista internacional muere atacado a golpes cerca de su casa



La agresión ocurrió dentro de una habitación, sobre la cama de la víctima. Cuando familiares llegaron al lugar, encontraron a la mujer inconsciente y dieron aviso a las autoridades.

Los cuerpos de emergencia confirmaron que ya no presentaba signos vitales y se declaró fallecida en el sitio.

Sospechoso huyó y lo detuvieron en Liberia

Tras el ataque, el sospechoso, de apellidos Morales Talavera, habría escapado del lugar y se dirigió hacia Liberia.

La Fuerza Pública desplegó un operativo para localizarlo y finalmente logró detenerlo en el barrio Corazón de Jesús, en Liberia.

El director de la Fuerza Pública, Raúl Rivera, confirmó que el hombre ya era conocido por las autoridades y que sobre él pesaba una orden de captura por el delito de violación.

Tenía una orden de captura desde 2025

Según información policial, Morales Talavera mantenía un expediente abierto desde 2021 relacionado con delitos sexuales.

En junio de 2025 se emitió una orden de captura en su contra por el delito de violación, debido a que el sospechoso no se habría sometido voluntariamente al proceso judicial.

Ahora, además de enfrentar el proceso pendiente por violación, figura como sospechoso del femicidio de su pareja.

La mujer era madre de tres hijos, de 4, 12 y 18 años.

Autoridades investigan el femicidio

El cuerpo de Meza Ibarra se entregó a la Morgue Judicial, donde se realizará la autopsia para determinar oficialmente la causa de muerte y recopilar mayores elementos para la investigación.

El sospechoso quedó a las órdenes del Ministerio Público, mientras las autoridades judiciales avanzan con las diligencias correspondientes para esclarecer el femicidio.