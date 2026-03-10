La Fiscalía de Flagrancia de Liberia solicitará que el caso por el asesinato de un estudiante sea tramitado mediante el procedimiento expedito de flagrancia, una vía judicial que permitiría resolver el proceso en un plazo aproximado de 45 días.

El sospechoso es un joven de 19 años, de apellidos Rodríguez Díaz, quien figura como imputado por el delito de homicidio calificado en perjuicio de un estudiante de apellidos Rivas Quesada.

Durante una audiencia que se realizará este martes, el Ministerio Público también solicitará la imposición de medidas cautelares contra el sospechoso.

Sospechoso fue detenido pocas horas después del crimen

Las autoridades detuvieron a Rodríguez la tarde del lunes en Barrio Corazón de Jesús, en Liberia, luego de que, aproximadamente hora y media antes, un joven ingresara sin vida al hospital del cantón tras sufrir heridas provocadas con arma blanca.

Según la investigación preliminar, la víctima y el sospechoso eran compañeros de colegio.

Riña habría ocurrido en una parada de autobuses

Los primeros indicios del caso apuntan a que minutos antes del ataque se produjo una riña entre ambos jóvenes.

El enfrentamiento habría ocurrido en una parada de autobuses ubicada en el sector de Colorado de Liberia.

Tras la agresión, el estudiante resultó gravemente herido y posteriormente fue trasladado al hospital, donde ingresó sin signos vitales.

Investigación continúa en desarrollo

Por el momento, las autoridades desconocen qué habría provocado el conflicto entre los estudiantes.

El Ministerio Público confirmó que el caso continúa en investigación.