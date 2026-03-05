Un hombre murió tras ser víctima de homicidio en el sector de Cuba Creek, Carrandí, Matina, Limón. La víctima sufrió un disparo de arma de fuego en la cabeza.
¿A qué hora se reportó el hecho?
A eso de las 5:00 a.m.
¿Qué dice el informe de autoridades sobre el hombre fallecido por disparo en la cabeza?
Según informó Cruz Roja, la víctima, quien se trataría de un hombre adulto, fue abordado con impacto en el cráneo y sin signos de vida.
Razones del ataque
De momento se desconocen las razones del ataque. Se maneja que podría haber sido víctima de asalto.
Se espera a que en las próximas horas, el Organismo de Investigación Judicial brinde detalles al respecto.
Foto con fines ilustrativos.