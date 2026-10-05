Asesinato a sangre fría en una fiesta quedó grabado

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

Una riña ocurrida durante una fiesta en Guadalupe, Goicoechea, terminó con un hombre de 24 años fallecido tras ser herido con un arma blanca.

Un video de una cámara de videoprotección captó parte de lo ocurrido durante la madrugada del domingo y ahora es analizado por las autoridades como parte de la investigación.

Hombre llegó en motocicleta a la vivienda

Según la información, el joven de apellido Cerdas llegó en motocicleta a una vivienda donde se desarrollaba un convivio entre familiares, amistades y conocidos.

En las imágenes se observa cómo varias personas, entre hombres y mujeres, lo toman y lo ingresan a la propiedad. Posteriormente, el joven vuelve a aparecer en la calle, herido y tratando de avanzar hasta quedar sobre una acera.

Murió tras ser herido con un arma blanca

El hombre presentaba una herida provocada con un arma blanca. Mientras permanecía en la acera, una joven intentó auxiliarlo.

De acuerdo con la Cruz Roja Costarricense, los cuerpos de emergencia atendieron el reporte de una persona herida con arma blanca en el sector de Guadalupe. Al llegar, encontraron al hombre adulto sin signos vitales y la escena fue entregada a las autoridades policiales.

Una mujer también resultó herida

Durante el incidente, una mujer de apellido Mayorga, de 41 años, también resultó herida dentro de la vivienda.

Según la información presentada, la mujer fue sacada del inmueble y trasladada en un vehículo particular para recibir atención médica.

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OIJ investiga qué provocó la pelea

Hasta el momento, no está claro qué originó la riña.

En el video también se observa a una persona salir corriendo de la vivienda después de la agresión. El OIJ busca determinar quiénes participaron y qué ocurrió dentro de la casa antes de que el hombre resultara herido.

Vecinos aseguran haber escuchado gritos

Vecinos de la zona relataron que escucharon gritos, golpes, quebraduras y llamados de auxilio durante el incidente.

Una de las personas entrevistadas aseguró que observó al joven salir de la vivienda pidiendo ayuda y posteriormente quedar herido en la acera. También señaló que había niños dentro de la vivienda al momento de los hechos.

Ahora, los investigadores deberán determinar qué ocurrió durante la riña y establecer la participación de las personas que se encontraban en el lugar.