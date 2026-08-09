Video capta brutal asesinato al frente de una pulpería

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este domingo en el barrio El Jardín, en Batán de Matina, Limón.

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad ubicada en las cercanías del sitio. En las imágenes se observa al hombre cuando se detiene frente a una pulpería y se baja de su motocicleta.

Ataque ocurrió a plena luz del día

Según el video, llegaron dos hombres a bordo de otra motocicleta y le dispararon. La víctima quedó tendida sobre la vía pública mientras los sospechosos huyeron del lugar. El ataque ocurrió a plena luz del día.

OIJ investiga el homicidio

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encargarán de las pesquisas para determinar la identidad de la víctima, establecer el móvil del crimen y dar con los responsables.

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El caso se mantiene bajo investigación.