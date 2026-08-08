La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) dio su posición tras el asesinato que se presentó en el Hospital de La Anexión, Nicoya.
A esto de las 3:00 a.m., dos sujetos encapuchados y con armas se presentaron al centro médico. Aparentemente, estos amenazaron al guarda de seguridad, ingresaron hasta el centro de salud, llegaron a sala de Observaciones, encontraron a su víctima y le dispararon en múltiples ocasiones, sin mediar palabra alguna.
Según informó el director del establecimiento de salud, Dr. Anner Angulo, Ningún funcionario resultó herido producto del ataque.
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Ante el hecho de violencia, el hospital tomó la decisión de reforzar las medidas de seguridad en sus instalaciones para resguardar a pacientes, acompañantes y trabajadores.
El caso se encuentra bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).