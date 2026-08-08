La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) dio su posición tras el asesinato que se presentó en el Hospital de La Anexión, Nicoya.

A esto de las 3:00 a.m., dos sujetos encapuchados y con armas se presentaron al centro médico. Aparentemente, estos amenazaron al guarda de seguridad, ingresaron hasta el centro de salud, llegaron a sala de Observaciones, encontraron a su víctima y le dispararon en múltiples ocasiones, sin mediar palabra alguna.

Amenazas al guarda del hospital

Según informó el director del establecimiento de salud, Dr. Anner Angulo, Ningún funcionario resultó herido producto del ataque.

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Decisión tomada

Ante el hecho de violencia, el hospital tomó la decisión de reforzar las medidas de seguridad en sus instalaciones para resguardar a pacientes, acompañantes y trabajadores.

El caso se encuentra bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).