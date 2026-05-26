La razón por la cuál sicarios habrían arrodillado y asesinado hombre a la orilla de un río

Una disputa por el control de la venta de drogas sería la principal razón detrás del brutal asesinato de varios hombres llevados hasta la orilla del río Segundo, en Alajuela.

Víctimas se negaron a vender droga para banda criminal

De acuerdo con el OIJ, las víctimas habrían sido atacadas luego de negarse a colaborar con la organización criminal conocida como “Los Pabeños”.

Según explicó el subdirector del OIJ, Michael Soto, la banda buscaba obligarlos a vender droga para ellos como parte de su expansión territorial.

Sicarios los llevaron hasta la orilla del río

La investigación señala que cinco sujetos privaron de libertad a tres hombres y los trasladaron hasta las cercanías del río Segundo.

En ese lugar, los obligaron a arrodillarse antes de comenzar a ejecutarlos uno por uno.

Uno de los cuerpos apareció días después dentro del río, mientras otra de las víctimas logró escapar antes de ser asesinada. Una tercera persona continúa desaparecida.

OIJ realizó allanamientos y detuvo sospechosos de asesinato

Este martes, agentes judiciales realizaron varios allanamientos en Los Pinos de Alajuela, donde lograron detener a sospechosos vinculados con el caso.

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Durante el operativo decomisaron armas de fuego, motocicletas robadas y drogas listas para la venta.

Banda sembraba temor en comunidades

Las autoridades aseguran que “Los Pabeños” utilizaban amenazas, armas y violencia extrema para controlar territorios y expandir el negocio del narcotráfico en distintas comunidades del país.